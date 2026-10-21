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В Подмосковье скрининг рака легких прошли почти 3,5 тыс. курильщиков

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти три с половиной тысячи курильщиков в возрасте от 50 лет прошли скрининг рака лёгких в Московской области с момента запуска соответствующей программы диагностики в марте текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Для участия в программе жители региона должны обратиться к терапевту в своей поликлинике и заполнить анкету. При соблюдении установленных критериев пациент получает направление на низкодозную компьютерную томографию.

«Из почти 3 500 человек, прошедших скрининг, у 115 выявили заболевание на ранней стадии. Этих пациентов направили на лечение в центры амбулаторной онкологической помощи», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Диагностика проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.
Лев Каштанов

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