В Подмосковье скрининг рака легких прошли почти 3,5 тыс. курильщиков

21 октября 2026, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти три с половиной тысячи курильщиков в возрасте от 50 лет прошли скрининг рака лёгких в Московской области с момента запуска соответствующей программы диагностики в марте текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Для участия в программе жители региона должны обратиться к терапевту в своей поликлинике и заполнить анкету. При соблюдении установленных критериев пациент получает направление на низкодозную компьютерную томографию.





«Из почти 3 500 человек, прошедших скрининг, у 115 выявили заболевание на ранней стадии. Этих пациентов направили на лечение в центры амбулаторной онкологической помощи», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.