В Подмосковье скрининг рака легких прошли почти 3,5 тыс. курильщиков
Почти три с половиной тысячи курильщиков в возрасте от 50 лет прошли скрининг рака лёгких в Московской области с момента запуска соответствующей программы диагностики в марте текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Для участия в программе жители региона должны обратиться к терапевту в своей поликлинике и заполнить анкету. При соблюдении установленных критериев пациент получает направление на низкодозную компьютерную томографию.
«Из почти 3 500 человек, прошедших скрининг, у 115 выявили заболевание на ранней стадии. Этих пациентов направили на лечение в центры амбулаторной онкологической помощи», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Диагностика проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.