Для маленьких пациентов Раменской больницы устроили сказочный праздник
Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Необычное поздравление с Днём защиты детей получили маленькие пациенты Раменской больницы: их явились подбодрить и развлечь сказочные персонажи. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«В праздничный день мы постарались отвлечь не только детей, но и родителей и персонал от больничных будней, поддержать их и наполнить этот день уютом и душевной атмосферой. Всем нашим маленьким пациентам желаем скорейшего выздоровления», — сказал главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.Сказку к детям привела волонтёр Александра Рябова совместно с агентством по организации праздников «Фэнтази». Сказочные герои не только развлекли ребят, но и подарили им воздушные шарики и фрукты.