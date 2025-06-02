8 участников представят Подмосковье в финале конкурса «Моя страна – моя Россия»

02 июня 2025, 16:42

оригинал Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей»

300 участников вышли в финал Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В их числе – восемь жителей Московской области, сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия – страна возможностей».





Всего заявки на конкурс подали 74 369 представителей всех регионов России. В этом году конкурс проходит в 14 номинациях, охватывающих все сферы социально-экономического развития страны.



Что касается финалистов из Московской области, то главный специалист по закупкам, качеству и стандартизации в АО «Международный центр по обогащению урана» Евгений Кущевой представил проект «Книга Памяти – «Наш Бессмертный полк» в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа».



Студентка Профессионального колледжа «Московия» Дарья Сионская разработала проект «Подвиг курсантов: по стопам истории» в той же номинации.



Студент Центрального университета Максим Чернышков выступит с проектом «Сервис создания индивидуальных маршрутов для путешествий – MoveApp» в номинации «Моя гостеприимная Россия».



Ученица из лицея №2 Арина Комахина защитит проект «Приложение для контроля положения тела при работе за компьютером SkeleCom» в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах».



Выпускник Академии медиаиндустрии, учредитель и руководитель информагентства «Доброе инфо» Сергей Володин придумал проект «Всероссийская просветительская газета-плакат «Победа добра!» в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа».



Студент РТУ МИРЭА Владислав Рубанов стал автором проекта «Инновационный эко-коворкинг для детей и подростков «Чистая Истра» в номинации «Экология моей страны».



Ученица Балашихинского лицея Татьяна Глущенко создала проект «Возрождение традиций создания русских народных игрушек» в номинации «Моя многонациональная Россия».



Выпускница Государственного социально-гуманитарного университета, директор Центра развития образования и досуга «Движение вверх» Наталия Постнова представила проект «Детский профориентационный чемпионат «Путь в профессию» в номинации «Моя педагогическая инициатива».



7 июня стартуют защиты – первый шаг к реализации проектов. Финалистам предстоит защитить проекты перед экспертным жюри.

«В этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдалённых уголков нашей страны, могли присоединиться к этому большому интеллектуальному празднику», – отметил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Дмитрий Турлаков.