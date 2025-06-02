Химкинский педагог Оболенская завоевала премию «Разговоры о важном»
Педагог-психолог из Химок Юлия Оболенская стала обладательницей премии «Разговоры о важном». Лауреатов наградили на фестивале Движения Первых 1 июня, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Вместе с активистами школы Юлия создала волонтёрский отряд «Гарпия». Ребята поддерживают участников СВО, пишут им письма, собирают гуманитарную помощь. Благодаря таким педагогам и наставникам дети с большим интересом изучают историю страны, знают имена героев, активно участвуют в патриотических акциях, помогают ветеранам», – отметила руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.Как рассказала Оболенская, всё началось с акции «Письмо солдату». Затем активисты отправили на передовую первую гуманитарную помощь. После этого команда стала работать с госпиталями, поднимать боевой дух участников СВО, проходящих реабилитацию.
«В основе нашей работы лежат такие ценности, как патриотизм, уважение к истории, доброта и взаимопомощь. Мы верим, что именно эти качества помогают участникам отряда вырасти достойными гражданами», – сказала преподаватель.Проект Движения Первых «Разговоры о важном» создан для школьников, студентов и их родителей. Через истории героев движение показывает, как выбор человека влияет на его мировоззрение и жизненный путь. В съёмках сериала участвуют известные артисты, Милош Бикович, Вячеслав Фетисов, Виктор Добронравов, Андрей Леонов, Ирина Горбачёва и другие.
Также на фестивале в лектории Российского общества «Знание» подмосковные старшеклассники презентовали социально значимые проекты.