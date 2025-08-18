Для подмосковных долголетов провели уроки вождения электросамокатов

18 августа 2025, 11:13

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Уроки вождения электросамокатов для людей старшего поколения провели в детском городке «Сказочный» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Обучение прошли около 30 участников областного проекта «Активное долголетие». Инструкторы объяснили им основы управления электросамокатами и провели практические занятия.





«Я специально приехала сюда, чтобы научиться кататься на самокате — спасибо волонтёрам, что всё рассказали, и у меня всё получилось. Я езжу на велосипеде, баланс умею держать. Но на самокате ещё не ездила — а теперь буду», — сказала участница проекта «Активное долголетие» Ирина.