Для подмосковных долголетов провели уроки вождения электросамокатов

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Уроки вождения электросамокатов для людей старшего поколения провели в детском городке «Сказочный» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Обучение прошли около 30 участников областного проекта «Активное долголетие». Инструкторы объяснили им основы управления электросамокатами и провели практические занятия.

«Я специально приехала сюда, чтобы научиться кататься на самокате — спасибо волонтёрам, что всё рассказали, и у меня всё получилось. Я езжу на велосипеде, баланс умею держать. Но на самокате ещё не ездила — а теперь буду», — сказала участница проекта «Активное долголетие» Ирина.
Кроме того, инструкторы предложили всем желающим надеть «пьяные очки» и пройти полосу препятствий. Это устройство наглядно демонстрирует, как меняется восприятие под влиянием алкоголя.
