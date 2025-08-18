Для подмосковных долголетов провели уроки вождения электросамокатов
Уроки вождения электросамокатов для людей старшего поколения провели в детском городке «Сказочный» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обучение прошли около 30 участников областного проекта «Активное долголетие». Инструкторы объяснили им основы управления электросамокатами и провели практические занятия.
«Я специально приехала сюда, чтобы научиться кататься на самокате — спасибо волонтёрам, что всё рассказали, и у меня всё получилось. Я езжу на велосипеде, баланс умею держать. Но на самокате ещё не ездила — а теперь буду», — сказала участница проекта «Активное долголетие» Ирина.Кроме того, инструкторы предложили всем желающим надеть «пьяные очки» и пройти полосу препятствий. Это устройство наглядно демонстрирует, как меняется восприятие под влиянием алкоголя.