«Лоб в лоб»: В Коломне произошло серьёзное ДТП с участием грузовика

ДТП в Коломне: легковой автомобиль и грузовик столкнулись лоб в лоб
На перекрёстке в Коломне произошло серьёзное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Коломна».



Жёсткое столкновение легкового автомобиля и грузового транспорта произошло утром 18 августа на оживлённом перекрёстке улиц Кирова и Ленина. По предварительной информации, авария случилась из-за выезда одного из транспортных средств на встречную полосу.

Отмечается, что удар был настолько сильным, что легковая машина получила серьёзные повреждения передней части, а у грузовика смята кабина. На место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Из-за аварии на перекрёстке образовались заторы. Водителей просят объезжать участок по альтернативным маршрутам.

