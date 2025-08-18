«Лоб в лоб»: В Коломне произошло серьёзное ДТП с участием грузовика

18 августа 2025, 10:48

ДТП в Коломне: легковой автомобиль и грузовик столкнулись лоб в лоб

Фото: Istock/trendobjects

На перекрёстке в Коломне произошло серьёзное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Коломна».