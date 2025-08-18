Участников бесплатной тренировки в Подольске научили правильно отжиматься

18 августа 2025, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Бесплатный мастер-класс для детей провели на спортплощадке в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск в воскресенье, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Инструкторы по воздушно-силовой атлетике научили ребят подтягиваться и отжиматься, а также провели спортивные конкурсы.



