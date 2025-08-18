Достижения.рф

Участников бесплатной тренировки в Подольске научили правильно отжиматься

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Бесплатный мастер-класс для детей провели на спортплощадке в микрорайоне Кутузово городского округа Подольск в воскресенье, 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Инструкторы по воздушно-силовой атлетике научили ребят подтягиваться и отжиматься, а также провели спортивные конкурсы.

«Мы начинаем с разминки, даем базовые упражнения, и конечно, играем, чтобы дети получали удовольствие от тренировок и учились правильно заниматься на спортплощадках», — объяснил вице-президент федерации Московской области по воздушно-силовой атлетике Ахрор Чирмашов.
Занятие состоялось в рамках программы «Спорт в каждый двор». Такие тренировки проходят во всех микрорайонах Подольска. В минувшее воскресенье их участниками стали жильцы дома №1 по улице Циолковского, № 1 по Объездной дороге, №22 по улице Машиностроителей и №11а в посёлке Молодежный.
Лев Каштанов

