Для подмосковных волонтёров запустили систему вознаграждений

15 августа 2025, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

На платформе «Волонтёры Подмосковья» запустили систему вознаграждений для активистов этого движения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Теперь волонтёры смогут обменивать на платформе в «Магазине поощрений» накопленные «Добрые баллы» на полезные подарки. Это, например, брендированный мерч, портативные зарядки, билеты на Матч легенд в честь кубка Игоря Акинфеева, который пройдёт 20 августа на «Арене Химки», шайба с Матча звезд на ОвиCUP 2025 Александра Овечкина. Товары подбирают с учётом интересов добровольцев.



«Наши волонтёры посвящают свободное время добрым делам, оперативно приходят на помощь тем, кому она больше всего нужна без выходных, в праздники, а порой и круглосуточно. Здорово, что появилась ещё одна возможность отблагодарить ребят за их неравнодушие и включённость в жизнь региона», – сказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.