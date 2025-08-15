Для подмосковных волонтёров запустили систему вознаграждений
На платформе «Волонтёры Подмосковья» запустили систему вознаграждений для активистов этого движения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Теперь волонтёры смогут обменивать на платформе в «Магазине поощрений» накопленные «Добрые баллы» на полезные подарки. Это, например, брендированный мерч, портативные зарядки, билеты на Матч легенд в честь кубка Игоря Акинфеева, который пройдёт 20 августа на «Арене Химки», шайба с Матча звезд на ОвиCUP 2025 Александра Овечкина. Товары подбирают с учётом интересов добровольцев.
«Наши волонтёры посвящают свободное время добрым делам, оперативно приходят на помощь тем, кому она больше всего нужна без выходных, в праздники, а порой и круглосуточно. Здорово, что появилась ещё одна возможность отблагодарить ребят за их неравнодушие и включённость в жизнь региона», – сказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Ранее сообщалось, что в Московской области действует целый комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО и многое другое.
Кроме того, волонтёрам Подмосковья предоставляется методическая и информационная поддержка. Подробности можно найти по ссылке.