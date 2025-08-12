Волонтёров Пушкинского округа научили бороться со стрессом

12 августа 2025, 09:43

оригинал Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Занятие, посвящённое причинам стресса и способам противостоять ему, провели в рамках цикла уроков «Школы волонтёров» в молодёжном центре Пушкинского округа «Точка притяжения». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На занятии ребята узнали, что такое эмоциональное выгорание и стресс, какие у него симптомы и последствия, а также как бороться с этим состоянием.





«В рамках занятия участники выполнили несколько упражнений, часть из которых была направлена на психологическую разгрузку, а часть — на снятие физического напряжения», — отмечается в сообщении.