Волонтёров Пушкинского округа научили бороться со стрессом
Занятие, посвящённое причинам стресса и способам противостоять ему, провели в рамках цикла уроков «Школы волонтёров» в молодёжном центре Пушкинского округа «Точка притяжения». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На занятии ребята узнали, что такое эмоциональное выгорание и стресс, какие у него симптомы и последствия, а также как бороться с этим состоянием.
«В рамках занятия участники выполнили несколько упражнений, часть из которых была направлена на психологическую разгрузку, а часть — на снятие физического напряжения», — отмечается в сообщении.Занятие о борьбе со стрессом стало шестым в цикле «Школы волонтёров». До этого ребят научили, как создавать команды и брать на себя лидерство, как выходить из конфликтов, объяснили, что такое имидж волонтёра и пр.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёрского движения. Волонтёрам представляют гранты, страхуют их жизнь и здоровье на время проведения акций, помогают с проведением мероприятий. Волонтёры также могут рассчитывать на консультационную, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом читайте по ссылке.