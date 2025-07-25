Для подольских долголетов провели турнир по настольному теннису
Соревнования по настольному теннису состоялись для членов подольского клуба «Активное долголетие». Участие в турнире приняли 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Турнир провели в спортивной школе «Космос». Соревнования были организованы по круговой системе, в которой все участники сыграли друг с другом.
«Первое место среди мужчин занял Андрей Банзин, вторым стал Василий Австриевский, замкнул тройку лидеров Александр Шуб. Среди женщин победу одержала Марина Азиатцева, серебряную медаль соревнований завоевала Вера Кабанова, бронзовую — Ольга Кондина», — говорится в сообщении.Соревнования являлись муниципальным этапом турнира по настольному теннису среди представителей старшего поколения. Победители будут представлять округ Подольск на областном этапе, который состоится 8 октября.