Для подольских долголетов провели турнир по настольному теннису

25 июля 2025, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Соревнования по настольному теннису состоялись для членов подольского клуба «Активное долголетие». Участие в турнире приняли 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Турнир провели в спортивной школе «Космос». Соревнования были организованы по круговой системе, в которой все участники сыграли друг с другом.





«Первое место среди мужчин занял Андрей Банзин, вторым стал Василий Австриевский, замкнул тройку лидеров Александр Шуб. Среди женщин победу одержала Марина Азиатцева, серебряную медаль соревнований завоевала Вера Кабанова, бронзовую — Ольга Кондина», — говорится в сообщении.