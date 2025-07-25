Пенсионеры из Подмосковья приняли участие в фестивале по сапсерфингу в Одинцове

В подмосковном Одинцове прошёл областной фестиваль по сапсерфингу, организованный в рамках проекта «Активное долголетие». В мероприятии приняли участие пенсионеры из 11 муниципалитетов региона, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Перед стартом спортсмены прошли разминку и прослушали инструктаж по технике безопасности на воде. Затем участники преодолели маршрут длиной 6 километров по течению Москвы-реки, наслаждаясь природными пейзажами и общением.
Подобные события помогают укреплять здоровье и расширять круг общения, что особенно важно для пожилых людей. Проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Принять участие в нём могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Подробности доступны на сайте dolgoletie.mosreg.ru.