В Подмосковье обучают специалистов по пожарной безопасности нового формата

25 июля 2025, 09:18

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Учебно-курсовой комбинат при Министерстве ЖКХ Подмосковья продолжает подготовку специалистов в сфере пожарной безопасности. С начала года обучение прошли уже 50 человек, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





К урсы реализуются в двух форматах — краткосрочные и программы профпереподготовки. Интенсив повышения квалификации рассчитан на 40 академических часов. Программа включает проведение противопожарных инструктажей с использованием цифровых технологий, организацию мониторинга на пожароопасных объектах, а также разработку планов эвакуации для различных типов зданий. По итогам участники получают удостоверение установленного образца.





«Кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Для тех, кто выбирает углублённую подготовку, доступна программа профессиональной переподготовки продолжительностью 256 часов. В рамках курса слушатели изучают методы профилактики, разбирают реальные случаи возгораний и осваивают проектирование противопожарных систем. Выпускникам выдают диплом государственного образца.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области



Образовательные программы ориентированы на руководителей производств, технических специалистов, управляющих недвижимостью и строительных инспекторов.

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