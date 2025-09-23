Дмитровский драматический театр открывает юбилейный сезон в новом помещении
Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов перед началом нового, 35-го, сезона посетил местный драматический театр. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Шувалов осмотрел помещения, побывал на репетиции комедии «Любовь и голуби», поговорил с директором театра Мариной Мурашкиной и актёрами.
В этом году ДДТ переехал из центрального дворца культуры «Созвездие» в здание дома культуры – филиал «На Большевистской» в Дмитрове. Новое пространство открывает большие возможности. Зрительный зал теперь рассчитан на 180 мест, а увеличенная сцена позволит воплощать самые смелые творческие замыслы.
«Рад, что в Дмитрове есть такой замечательный театр, столь востребованный у зрителей. Обязательно приду на один из спектаклей. Желаю коллективу новых творческих успехов – интересных постановок, премьер, побед в конкурсах и громких аплодисментов после каждого спектакля», – сказал Шувалов.
История ДДТ началась в 1967 году, когда при районном дворце культуры создали самодеятельный народный театральный коллектив. Сегодня Дмитровский драмтеатр – один из лучших в Московской области. Труппа состоит из 16 профессиональных артистов. В репертуаре – 43 спектакля, 21 из которых – для детей. Билеты часто раскупаются за месяц вперёд.
В театре также реализуются проекты для участников программы «Активное долголетие», ведётся работа с участниками СВО и их семьями.