Дмитровский драматический театр открывает юбилейный сезон в новом помещении

23 сентября 2025, 18:43

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов перед началом нового, 35-го, сезона посетил местный драматический театр. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Шувалов осмотрел помещения, побывал на репетиции комедии «Любовь и голуби», поговорил с директором театра Мариной Мурашкиной и актёрами.



В этом году ДДТ переехал из центрального дворца культуры «Созвездие» в здание дома культуры – филиал «На Большевистской» в Дмитрове. Новое пространство открывает большие возможности. Зрительный зал теперь рассчитан на 180 мест, а увеличенная сцена позволит воплощать самые смелые творческие замыслы.

«Рад, что в Дмитрове есть такой замечательный театр, столь востребованный у зрителей. Обязательно приду на один из спектаклей. Желаю коллективу новых творческих успехов – интересных постановок, премьер, побед в конкурсах и громких аплодисментов после каждого спектакля», – сказал Шувалов.