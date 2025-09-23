В Дмитрове в преддверии отопительного сезона наградили работников котельных

23 сентября 2025, 18:08

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

В Дмитрове провели торжественную церемонию, приуроченную к старту отопительного сезона. На ней поблагодарили людей, обеспечивающих тепло и уют в домах тысяч жителей округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Мероприятие объединило сотрудников предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые многие годы несут вахту в котельных Дмитрова, Яхромы, Рогачёва, Икши и других населённых пунктов.



«Сфера ЖКХ – основа стабильности и комфорта нашей жизни. Благодарю за ваш ответственный и такой необходимый труд. Уверен, что новый отопительный сезон пройдёт в штатном режиме, а в домах жителей округа всегда будет тепло», – обратился к присутствующим временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.