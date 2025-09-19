Главными темами выездной администрации в Яхроме стали ЖКХ и благоустройство

19 сентября 2025, 15:08

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Руководство Дмитровского муниципального округа провело очередную выездную встречу с жителями. Она состоялась в центре культурного развития «Яхромский», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Удобный формат выездной администрации позволяет гражданам оперативно решать насущные вопросы. Во время приёма к временно исполняющему полномочия главы округа Михаилу Шувалову обратились семь заявителей. Его заместители, руководители профильных служб и учреждений приняли около 40 человек. Самыми актуальными темами обращений стали ЖКХ, благоустройство и дороги.

«Выездная администрация – это очень удобно. Я получила ответы на свои вопросы. Приятно, что Михаил Николаевич меня внимательно выслушал, дал поручения исполнителям. Уверена, что скоро будет результат», – поделилась впечатлениями жительница, которая приехала на выездную администрацию из Дмитрова