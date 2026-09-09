До 2035 года метро придёт в подмосковные округа, где проживают 3,7 млн человек

09 сентября 2026, 15:56

оригинал А. Воробьёв и С. Собянин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В 2030-2035 годах метро придёт на территории Подмосковья, где проживают 3,7 млн человек. Новые станции появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Ленинском городском округе и в Одинцове.





Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин приехали на «Метровагонмаш» в Мытищах – один из крупнейших в России заводов в сфере транспортного машиностроения. Они обсудили планы по продлению линий Московского метро в сторону Подмосковья и познакомились с производством. Во встрече на заводе, где производят вагоны для столичного метро, принял участие депутат Мособлдумы Александр Легков.

«Наша ключевая задача – чтобы большой Московский регион был комфортным для жителей. Сотрудничество со столицей требует слаженной работы команд. Несколько лет назад наш президент принял программу развития Московского транспортного узла. И многое с тех пор реализовалось – дороги, вылетные магистрали, переезды, которые особенно важны для жителей Подмосковья из-за высокой интенсивности пригородного сообщения. Всегда стоял вопрос, когда мы сделаем следующий серьёзный большой шаг. От всех жителей Подмосковья хочу высказать вам, Сергей Семенович, слова благодарности. Потому что нет человека в Мытищах, Балашихе, Ленинском, Химках, который бы не хотел иметь дополнительную возможность заезда и выезда из города. Строительство метро заметно повлияет на качество жизни людей», – подчеркнул Воробьёв.

А. Воробьёв и С. Собянин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Программа строительства Московского метро до 2030 года сформирована и успешно реализуется. В ближайшие пять лет мы откроем порядка 30 новых станций. Уже сегодня пора принимать решение, как будет развиваться метро после 2030-го. Сегодня мы подошли к перспективному плану – большой программе продления метро в крупные центры Московской области. Ключевые направления – Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиха, Ленинский округ и Одинцово, которые уже много лет фактически являются частью Большой Московской агломерации и живут в одном ритме со столицей», – отметил Собянин.

С. Собянин и А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«По нашим оценкам, реализация этой программы сделает город ближе и повысит качество жизни более 5,7 млн москвичей и жителей области. К 2035 году 33% жителей Московской области будут проживать на территориях, обслуживаемых Московским метро. Положительный эффект, например, от снижения избыточной нагрузки на поезда МЦД и дальнего пригорода почувствуют все 30 миллионов жителей Центральной России. Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва за конструктивное взаимодействие с правительством Москвы. Наши совместные проекты идут на пользу жителям двух регионов и всей страны», – заключил Собянин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В Московской области компании «Трансмашхолдинга» представлены очень серьёзно, и они постоянно развиваются. Сегодня на «Метровагонмаше» нам показали модернизацию подвижного состава, различных очень сложных узлов, которые раньше мы закупали за рубежом. Благодаря конструкторам, инженерам, команде предприятия мы видим очень высокую конкурентоспособность всей продукции. Важно, что есть экспортный потенциал», – сказал Воробьёв.

С. Собянин и А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Сегодня мы осмотрели производство, изучили, как и что делается. Для Московской области это очень важное предприятие, в том числе, с точки зрения обеспечения рабочих мест. Здесь работают больше 3000 человек. Помимо изготовления подвижного состава завод поставляет запчасти для своей продукции, проводит капремонт и модернизацию, сервисное и гарантийное обслуживание. Производственная мощность предприятия – свыше 800 вагонов в год», – отметил Легков.