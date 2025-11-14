Долголетов Подольска научили дыхательным практикам и нейрогимнастике
Занятие по дыхательным практикам и «гимнастике» для мозга организовали для членов клуба «Активное долголетие» в подольском районе Климовск. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Встречу, на которую собрались около 20 человек, провела психолог Центра психолого‑педагогической, медицинской и социальной помощи «Юность» Оксана Антипова. Она научила долголетов дыхательным приёмам, которые помогают расслабиться и снять раздражение, и нейрогимнастике, поддерживающей память и внимание, а также увеличивающей скорость мышления и креативность.
«Делать нейрогимнастику несложно. Заметных результатов можно достичь при регулярных занятиях по пять-десять минут в день в течение двух-трёх месяцев. А потом можно добавлять новые упражнения, увеличивая время занятий до получаса», — рассказала Оксана Антипова.Записаться на занятия проекта «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.