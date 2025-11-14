Глава Павлово-Посадского округа встретился с местным Советом ветеранов

14 ноября 2025, 11:27

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провёл встречу с Советом ветеранов. Здесь подвели итоги активного 2025 года, обсудили задачи и мероприятия на 2026-й, сообщили в Администрации Павлово-Посадского городского округа.