Глава Павлово-Посадского округа встретился с местным Советом ветеранов
Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провёл встречу с Советом ветеранов. Здесь подвели итоги активного 2025 года, обсудили задачи и мероприятия на 2026-й, сообщили в Администрации Павлово-Посадского городского округа.
Глава подчеркнул, что мнение старшего поколения всегда учитывают при формировании стратегий развития округа.
Ветераны рассказали о недавней экскурсии в Государственную Думу, которую организовали по приглашению депутата Геннадия Панина. Участники отметили, что поездка стала важным опытом в их общественной деятельности.
На встрече обсудили и благотворительную инициативу. Ветераны провели аукцион домашних заготовок и собрали более 80 000 рублей. Эти средства направили на покупку аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов, которые отправили в составе гуманитарного конвоя.
Денис Семенов поблагодарил председателя Совета ветеранов Анатолия Зыкова и всех участников за активную работу и неравнодушие. А еще глава отметил подарок от депутата Московской областной Думы Линары Самединовой — тёплые пледы для павлово-посадских ветеранов, которые стали приятным знаком внимания в зимний период.
