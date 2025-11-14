В Подмосковье ликвидируют очереди в детские сады за счёт новых соцобъектов
В 2026 году в Московской области откроют четыре новых детских сада на 1 205 мест. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что это результат системной работы региона и встреч депутатов с жителями, которые помогают выявлять наиболее востребованные места для дошкольных учреждений, сообщили в пресс-службе МОД.
По словам парламентария, ещё 12 детских садов на 2 425 мест построят за счёт внебюджетных средств. Подмосковье активно привлекает инвесторов к строительству социнфраструктуры в новых микрорайонах. Такой подход помогает одновременно решать вопросы с детскими садами и сдачей жилья. При этом все дошкольные учреждения, независимо от источника финансирования, строят по единому стандарту, чтобы обеспечить детям качественное и доступное образование.
«Благодаря планомерной работе правительства области и депутатов, которые в своих округах встречаются с жителями, интересуются – где в первую очередь есть потребность в садиках, нам удалось ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. Это результат системной работы, которую мы ведём уже несколько лет. Мы не просто сохраняем достигнутые результаты, а создаём задел на перспективу – в 2026 году откроем новые сады в Истре, Люберцах, Сергиево-Посадском и Солнечногорске. В бюджете на эти цели запланированы средства – 3,6 миллиарда рублей», – сказал Игорь Брынцалов.Бюджетные детские сады построят в:
- Истре, ЖК «Малая Истра»;
- Люберцах, Проектируемый пр.;
- Сергиевом Посаде, Зубачево поле;
- Солнечногорске, п. Поварово.
- Домодедово, с. Ям и д. Павловское;
- Котельниках, квартал «Новые Котельники»;
- Ленинском, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи;
- Солнечногорске, р.п. Андреевка;
- Мытищах, с.п. Федоскинское, пос. Менжинец;
- Балашихе, ЖК «Новоград Павлино» и квартал «Б»;
- Ленинском, г. Видное, ЖК «Зеленые Аллеи»;
- Долгопрудном, ул. Заводская, д. 3;
- Ленинском, пос. Ленинский и пос. Сапроново, ДОУ №16;
- Мытищах, уч. Центральная усадьба;
- Мытищах, район ул. Колонцова, корпус 18.