В Подмосковье ликвидируют очереди в детские сады за счёт новых соцобъектов

14 ноября 2025, 12:14

оригинал Фото: Телеграм-канал @i_bryntsalov

В 2026 году в Московской области откроют четыре новых детских сада на 1 205 мест. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что это результат системной работы региона и встреч депутатов с жителями, которые помогают выявлять наиболее востребованные места для дошкольных учреждений, сообщили в пресс-службе МОД.





По словам парламентария, ещё 12 детских садов на 2 425 мест построят за счёт внебюджетных средств. Подмосковье активно привлекает инвесторов к строительству социнфраструктуры в новых микрорайонах. Такой подход помогает одновременно решать вопросы с детскими садами и сдачей жилья. При этом все дошкольные учреждения, независимо от источника финансирования, строят по единому стандарту, чтобы обеспечить детям качественное и доступное образование.



«Благодаря планомерной работе правительства области и депутатов, которые в своих округах встречаются с жителями, интересуются – где в первую очередь есть потребность в садиках, нам удалось ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. Это результат системной работы, которую мы ведём уже несколько лет. Мы не просто сохраняем достигнутые результаты, а создаём задел на перспективу – в 2026 году откроем новые сады в Истре, Люберцах, Сергиево-Посадском и Солнечногорске. В бюджете на эти цели запланированы средства – 3,6 миллиарда рублей», – сказал Игорь Брынцалов.

Истре, ЖК «Малая Истра»;

Люберцах, Проектируемый пр.;

Сергиевом Посаде, Зубачево поле;

Солнечногорске, п. Поварово.

