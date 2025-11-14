Достижения.рф

В Подмосковье ликвидируют очереди в детские сады за счёт новых соцобъектов

В 2026 году в Московской области откроют четыре новых детских сада на 1 205 мест. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что это результат системной работы региона и встреч депутатов с жителями, которые помогают выявлять наиболее востребованные места для дошкольных учреждений, сообщили в пресс-службе МОД.



По словам парламентария, ещё 12 детских садов на 2 425 мест построят за счёт внебюджетных средств. Подмосковье активно привлекает инвесторов к строительству социнфраструктуры в новых микрорайонах. Такой подход помогает одновременно решать вопросы с детскими садами и сдачей жилья. При этом все дошкольные учреждения, независимо от источника финансирования, строят по единому стандарту, чтобы обеспечить детям качественное и доступное образование.

«Благодаря планомерной работе правительства области и депутатов, которые в своих округах встречаются с жителями, интересуются – где в первую очередь есть потребность в садиках, нам удалось ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. Это результат системной работы, которую мы ведём уже несколько лет. Мы не просто сохраняем достигнутые результаты, а создаём задел на перспективу – в 2026 году откроем новые сады в Истре, Люберцах, Сергиево-Посадском и Солнечногорске. В бюджете на эти цели запланированы средства – 3,6 миллиарда рублей», – сказал Игорь Брынцалов.
Бюджетные детские сады построят в:
  • Истре, ЖК «Малая Истра»;
  • Люберцах, Проектируемый пр.;
  • Сергиевом Посаде, Зубачево поле;
  • Солнечногорске, п. Поварово.
Детские сады за счёт внебюджетных средств откроют в:
  • Домодедово, с. Ям и д. Павловское;
  • Котельниках, квартал «Новые Котельники»;
  • Ленинском, д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи;
  • Солнечногорске, р.п. Андреевка;
  • Мытищах, с.п. Федоскинское, пос. Менжинец;
  • Балашихе, ЖК «Новоград Павлино» и квартал «Б»;
  • Ленинском, г. Видное, ЖК «Зеленые Аллеи»;
  • Долгопрудном, ул. Заводская, д. 3;
  • Ленинском, пос. Ленинский и пос. Сапроново, ДОУ №16;
  • Мытищах, уч. Центральная усадьба;
  • Мытищах, район ул. Колонцова, корпус 18.
Регион продолжает активно развивать социнфраструктуру, создавая современные и доступные детские сады для всех маленьких жителей Подмосковья.
