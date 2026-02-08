Долгопрудному присвоили статус наукограда России

08 февраля 2026, 12:58

оригинал Владимир Путин и Андрей Воробьев (Фото: Telegram/@vorobiev_live)

Сегодня, в День российской науки, Долгопрудному официально присвоили статус наукограда Российской Федерации.





Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале, это признание значимой роли города как одного из ключевых центров науки и технологий страны. Глава региона добавил, что основа этого успеха — МФТИ, ведущий университет, вокруг которого формируется инновационный научно‑технологический центр «Долина Физтеха».



Здесь будут разрабатываться прорывные решения в микроэлектронике, квантовых технологиях, биомедицине, искусственном интеллекте, робототехнике и беспилотном транспорте. Теперь в Московской области восемь наукоградов — больше, чем в любом другом регионе России, отметил Воробьев.





«Благодарю Президента и федеральное правительство за это важное решение, которое позволит еще больше развивать научный потенциал нашего Подмосковья», — говорится в публикации.