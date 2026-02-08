Долгопрудному присвоили статус наукограда России
Сегодня, в День российской науки, Долгопрудному официально присвоили статус наукограда Российской Федерации.
Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале, это признание значимой роли города как одного из ключевых центров науки и технологий страны. Глава региона добавил, что основа этого успеха — МФТИ, ведущий университет, вокруг которого формируется инновационный научно‑технологический центр «Долина Физтеха».
Здесь будут разрабатываться прорывные решения в микроэлектронике, квантовых технологиях, биомедицине, искусственном интеллекте, робототехнике и беспилотном транспорте. Теперь в Московской области восемь наукоградов — больше, чем в любом другом регионе России, отметил Воробьев.
«Благодарю Президента и федеральное правительство за это важное решение, которое позволит еще больше развивать научный потенциал нашего Подмосковья», — говорится в публикации.Чиновник поздравил всех ученых, инженеров, студентов, педагогов и предпринимателей, а также подчеркнул, что благодаря им Подмосковье остается лидером научно-технологического развития страны.