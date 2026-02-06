Воробьёв оценил эффект от ИИ в Подмосковье в 2,5 млрд рублей экономии в год

06 февраля 2026, 17:26

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье работает 67 проектов с применением искусственного интеллекта, а до конца года их будет уже более 80. Такие данные привёл губернатор Андрей Воробьёв на заседании Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», которое прошло в Доме Правительства Московской области.





На заседании обсуждали вопросы развития искусственного интеллекта. Воробьёв, возглавляющий комиссию, рассказал, как ИИ внедряется в регионе. Он нализирует большие объёмы данных, избавляет специалистов от рутинной работы и экономит бюджетные средства.



Как отметил губернатор, с 2023 года в Подмосковье созданы региональная комиссия по искусственному интеллекту и Центр ИИ. Вместе со стратегическими партнёрами Сбером, Яндексом и Билайном идёт взаимодействие по вопросам внедрения искусственного интеллекта – от технологической инфраструктуры до ИИ-помощников в образовании, здравоохранении и госуслугах.



«Президент поставил задачу сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Очень важны конкретные продукты. Задача нашей комиссии и регионов – предложить успешные практики для тиражирования. Цель – освобождать людей от рутины, передавая типовые процессы автоматизации искусственному интеллекту, закрывать дефицит кадров там, где нужны компетенции и ответственность. У нас в Московской области сегодня реализовано 67 проектов с ИИ», – сказал губернатор.

«Эффект в Московской области – 2,5 млрд рублей экономии в год. ИИ выявил больше полумиллиона нарушений содержания территорий. Цель на 2026 год – внедрить ещё 15 проектов с ИИ. Например, ИИ-агент «Нейроюрист» будет помогать актуализировать региональную нормативную базу на соответствие федеральным стандартам», – пояснил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Как сказал президент, развитие искусственного интеллекта – вопрос государственного, технологического и в целом ценностного суверенитета. В связи с этим глава государства поручил создать Комиссию при президенте по вопросам развития искусственного интеллекта. Это координационный орган для повышения эффективности взаимодействия всех участников в этой отрасли, выработки подходов по созданию, развитию и внедрению этих технологий», – сказал Дюмин.

Дмитрий Григоренко (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Искусственный интеллект стал повседневной частью нашей жизни. Он используется везде – начиная государственными сервисами и заканчивая отраслями, предприятиями, не говоря уже о развлекательном контенте. Сфера применения ИИ затрагивает почти все отрасли российской экономики. Государство должно там, где есть риски, их снимать, регулировать», – отметил Григоренко.