Воробьёв оценил эффект от ИИ в Подмосковье в 2,5 млрд рублей экономии в год
В Подмосковье работает 67 проектов с применением искусственного интеллекта, а до конца года их будет уже более 80. Такие данные привёл губернатор Андрей Воробьёв на заседании Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных», которое прошло в Доме Правительства Московской области.
На заседании обсуждали вопросы развития искусственного интеллекта. Воробьёв, возглавляющий комиссию, рассказал, как ИИ внедряется в регионе. Он нализирует большие объёмы данных, избавляет специалистов от рутинной работы и экономит бюджетные средства.
Как отметил губернатор, с 2023 года в Подмосковье созданы региональная комиссия по искусственному интеллекту и Центр ИИ. Вместе со стратегическими партнёрами Сбером, Яндексом и Билайном идёт взаимодействие по вопросам внедрения искусственного интеллекта – от технологической инфраструктуры до ИИ-помощников в образовании, здравоохранении и госуслугах.
«Президент поставил задачу сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Очень важны конкретные продукты. Задача нашей комиссии и регионов – предложить успешные практики для тиражирования. Цель – освобождать людей от рутины, передавая типовые процессы автоматизации искусственному интеллекту, закрывать дефицит кадров там, где нужны компетенции и ответственность. У нас в Московской области сегодня реализовано 67 проектов с ИИ», – сказал губернатор.
Он пояснил, что в здравоохранении это распознавание снимков, ИИ-поддержка принятия врачебных решений. В образовании внедряют ассистента учителя, который помогает составить и проанализировать урок. В госуслугах практикуют распознавание документов, в ЖКХ камеры с ИИ следят за чистотой во дворе и на контейнерных площадках. В транспорте искусственный интеллект анализирует очереди на остановках.
«Эффект в Московской области – 2,5 млрд рублей экономии в год. ИИ выявил больше полумиллиона нарушений содержания территорий. Цель на 2026 год – внедрить ещё 15 проектов с ИИ. Например, ИИ-агент «Нейроюрист» будет помогать актуализировать региональную нормативную базу на соответствие федеральным стандартам», – пояснил глава региона.
Воробьёв также отметил необходимость определить перечень сфер внедрения ИИ, где будет всё, что важно для человека – здравоохранение, ЖКХ, транспорт, социальная сфера. По каждому направлению следует сформировать реестр эффективных ИИ-решений, обязательных к внедрению.
Помощник президента Алексей Дюмин сообщил о создании новой Комиссии при главе государства, которая будет координировать усилия в сфере ИИ. Он подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта связано с государственным и технологическим суверенитетом.
«Как сказал президент, развитие искусственного интеллекта – вопрос государственного, технологического и в целом ценностного суверенитета. В связи с этим глава государства поручил создать Комиссию при президенте по вопросам развития искусственного интеллекта. Это координационный орган для повышения эффективности взаимодействия всех участников в этой отрасли, выработки подходов по созданию, развитию и внедрению этих технологий», – сказал Дюмин.
Зампред правительства России – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул возрастающую роль искусственного интеллекта в повседневной жизни и экономике. Он обозначил приоритетные направления для его законодательного регулирования.
«Искусственный интеллект стал повседневной частью нашей жизни. Он используется везде – начиная государственными сервисами и заканчивая отраслями, предприятиями, не говоря уже о развлекательном контенте. Сфера применения ИИ затрагивает почти все отрасли российской экономики. Государство должно там, где есть риски, их снимать, регулировать», – отметил Григоренко.По его словам, определено пять – семь направлений, где необходимо введение на законодательном уровне регулирования деятельности, связанной с использованием искусственного интеллекта. Прежде всего, это маркировка контента.