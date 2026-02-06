В подольской школе открыли специальный класс для будущих аграриев

06 февраля 2026, 22:55

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В посёлке МИС открыли современный агротехнологический класс. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.





Старт изучению высокотехнологичного сельского хозяйства дали в школе имени Героя России лётчика‑испытателя Н.Д. Куимова в рамках федерального проекта «Кадры в АПК».



Школьники смогут попробовать себя в современных аграрных технологиях. Ещё в 2024 году в школе открыли предпрофессиональный агротехнологический класс, а в 2025‑м школа стала участником федерального проекта, куратором которого выступил Минсельхозпрод Московской области.



«С родителями учеников совещались, какое профильное направление выбрать. Ответ пришёл сам, так как Подольская машиноиспытательная станция в нашем посёлке специализируется на испытаниях машин для животноводства и кормопроизводства. Сегодня сельское хозяйство – это инновации, биотехнологии, наука и цифровые решения. И мы хотим, чтобы наши ученики развивались в этой отрасли», – сказала директор школы Алёна Троянова.