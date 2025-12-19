Домодедовский суд оштрафовал мужчину, незаконно перевозившего клыки моржа
Видео: t.me/Mos_obl_sud
В Домодедовском городском суде рассмотрели уголовное дело гражданина, обвиняемого в контрабанде культурных ценностей.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
По версии обвинения, мужчина прибыл в аэропорт Домодедово для дальнейшего вылета в Египет. При себе он имел культурные ценности – 11 клыков моржа.
Подсудимый сдал в багаж сумки, не заявляя таможенному органу о наличии у него культурных ценностей. В зоне таможенного контроля инспектор решил досмотреть багаж. Согласно заключению эксперта, перемещённые клыки представляли собой коллекцию по анатомии позвоночных, стоимость которой составляла более 350 000 рублей. Как выяснилось, клыки моржа подсудимый купил через интернет, чтобы украсить ими спальню.
Домодедовский суд назначил подсудимому меру уголовно-правового характера – штраф в 100 000 рублей. Изъятые в ходе таможенного контроля культурные ценности конфискованы в доход России.
Читайте также: