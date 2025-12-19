В Воскресенске осудили приезжего, который избил и ограбил ребёнка-инвалида
Воскресенский суд вынес приговор уроженцу Киргизии по уголовному делу об ограблении ребёнка-инвалида.
Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.
Согласно приговору, приезжий увидел вечером на остановке несовершеннолетнего, который является ребёнком-инвалидом. У мужчины возник преступный умысел – он задумал совершить грабёж. Злоумышленник нанёс подростку не менее семи ударов кулаками в лицо, голову, шею и туловище, причинив телесные повреждения.
После этого, убедившись, что воля к сопротивлению у потерпевшего подавлена насилием, мужчина открыто похитил у него мобильный телефон. Его действия были квалифицированы как грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.
В итоге приезжего признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на три года шесть месяцев. Отбывать его он будет в исправительной колонии общего режима.
