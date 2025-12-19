В Видном дали срок налоговику за мошенничество при получении взятки

19 декабря 2025, 11:34

Видео: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области» (@Mos_obl_sud)

Сотрудника УФНС М. Добромыслова посадят за мошенничество в особо купном размере. Такое решение вынес Видновский городской суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Добромыслов занимал должность замначальника контрольно-аналитического отдела УФНС по Московской области и взял взятку в размере четырёх с половиной миллионов рублей за решение налоговой проблемы с ликвидацией двух компаний, а также за снижение суммы налоговой недоимки, начисленной этим компаниям суммы.





«При этом подсудимый не собирался соблюдать договорённости и распорядился средствами по своему усмотрению», — говорится в сообщении.