Дорожные ограждения отремонтировали в шести округах Подмосковья
Ремонт тросовых, пешеходных и металлических барьерных ограждений провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в шести подмосковных округах на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, барьерные защищают от съезда с проезжей части, а пешеходные препятствуют заезду машин на тротуары и выходу людей на дорогу в неположенном месте.
Кроме того, ограждения починили на Центральной улице в деревне Губино под Воскресенском, на улице Санаторная в посёлке Поведники округа Мытищи и на Проектируемом проезде №5539 в посёлке Развилка Ленинского округа.«В городской черте ремонтные работы провели на проспекте 1 Мая в Домодедове, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и на улице Володарского в Серпухове», — говорится в сообщении.