В Подмосковье китайский кроссовер превратился в груду металла после удара о «МАЗ»
Днём 13 мая на 25-м километре трассы М-4 «Дон» в Видном Ленинского городского округа произошло серьёзное ДТП. Как сообщает «Моё Видное 24 | Главные новости» во «ВКонтакте», китайский кроссовер разбился при столкновении с поливомоечным «МАЗом».
Автомобиль Geely на высокой скорости двигался по трассе. В какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением, и транспортное средство влетело в поливомоечный «МАЗ». Грузовик в это время ехал в правой полосе.
От удара китайский кроссовер буквально превратился в груду металла. Удар оказался настолько сильным, что от автомобиля практически ничего не осталось. К настоящему моменту официальной информации о погибших и пострадавших нет. О причинах происшествия не сообщается.
Ранее сообщалось о массовом ДТП в Москве. На 65-м километре МКАД столкнулись три грузовика.
