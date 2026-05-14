В Подмосковье китайский кроссовер превратился в груду металла после удара о «МАЗ»

В Видном кроссовер Geely столкнулся с поливомоечным «МАЗом» на трассе М-4 «Дон»
Днём 13 мая на 25-м километре трассы М-4 «Дон» в Видном Ленинского городского округа произошло серьёзное ДТП. Как сообщает «Моё Видное 24 | Главные новости» во «ВКонтакте», китайский кроссовер разбился при столкновении с поливомоечным «МАЗом».



Автомобиль Geely на высокой скорости двигался по трассе. В какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением, и транспортное средство влетело в поливомоечный «МАЗ». Грузовик в это время ехал в правой полосе.

От удара китайский кроссовер буквально превратился в груду металла. Удар оказался настолько сильным, что от автомобиля практически ничего не осталось. К настоящему моменту официальной информации о погибших и пострадавших нет. О причинах происшествия не сообщается.

Ольга Щелокова

