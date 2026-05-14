В подмосковном посёлке ВНИИССОК началась реконструкция ВЗУ

14 мая 2026, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Рабочие приступили к реконструкции водозаборного узла, расположенного на улице Дружбы в посёлке ВНИИССОК Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





ВЗУ обеспечивает питьевой водой 12 тысяч жителей посёлка и пять социальных учреждений.





«В настоящее время на объекте смонтировали 44 буронабивные сваи для основания станции, продолжают демонтажные работы и создают котлован под здание водоподготовки. Общая строительная готовность составляет девять процентов», — говорится в сообщении.