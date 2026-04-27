Дорожники и коммунальщики Люберец ликвидируют последствия снегопада

27 апреля 2026, 10:00

В связи со снегопадом, обрушившимся на столичный регион в ночь на понедельник, 27 апреля, коммунальные и дорожные службы округа Люберцы перевели в повышенный режим готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





С раннего утра коммунальщики и дорожники расчищают улицы и дворы от снега и убирают поваленные деревья. К работам привлекли дополнительную технику.





«Прошу водителей, поменявших резину на летнюю, в ближайшие дни не выезжать и пользоваться общественным транспортом», — обратился к жителям глава Люберец Владимир Волков.