Достижения.рф

Дорожники и коммунальщики Люберец ликвидируют последствия снегопада

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

В связи со снегопадом, обрушившимся на столичный регион в ночь на понедельник, 27 апреля, коммунальные и дорожные службы округа Люберцы перевели в повышенный режим готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



С раннего утра коммунальщики и дорожники расчищают улицы и дворы от снега и убирают поваленные деревья. К работам привлекли дополнительную технику.

«Прошу водителей, поменявших резину на летнюю, в ближайшие дни не выезжать и пользоваться общественным транспортом», — обратился к жителям глава Люберец Владимир Волков.
В администрации также напомнили, что заявки по уборке общественных пространств принимаются в чате «Люберцы + Дзержинский» в мессенджерах Тelegram и МАХ.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0