Министр ЖКХ Подмосковья Григорьев принял участие в субботнике
Всероссийский субботник провели во всех округах Московской области в субботу, 25 апреля. В Клину старт этому мероприятию дал руководитель МинЖКХ региона Кирилл Григорьев вместе с главой муниципалитета Василием Власовым. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Участниками субботника стали около пяти тысяч человек.
«Когда выбирали место встречи, нисколько не сомневался, что это должен быть Клин. (…) Вижу, сколько неравнодушных людей пришли на мероприятие, в каждом уголке кипит работа, это очень вдохновляет», — сказал Кирил Григорьев.В ходе субботника на разных локациях округа собрали свыше тысячи кубометров отходов и посадили около 300 кустов. Для участников работала полевая кухня, а также проводились концерты и зарядка.
По окончании мероприятия Кирилл Григорьев и Василий Власов возложили цветы к воинскому мемориалу.