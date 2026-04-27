Министр ЖКХ Подмосковья Григорьев принял участие в субботнике

27 апреля 2026, 09:19

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Всероссийский субботник провели во всех округах Московской области в субботу, 25 апреля. В Клину старт этому мероприятию дал руководитель МинЖКХ региона Кирилл Григорьев вместе с главой муниципалитета Василием Власовым. Об этом сообщает пресс-служба министерства.





Участниками субботника стали около пяти тысяч человек.





«Когда выбирали место встречи, нисколько не сомневался, что это должен быть Клин. (…) Вижу, сколько неравнодушных людей пришли на мероприятие, в каждом уголке кипит работа, это очень вдохновляет», — сказал Кирил Григорьев.