Дорожники Московской области отремонтировали остановки на региональных дорогах

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В пяти округах Московской области специалисты Мосавтодора отремонтировали остановочные павильоны на региональных дорогах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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