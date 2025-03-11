В Балашихинской больнице запустили новый рентген-аппарат за 29 млн рублей

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В филиале №1 Балашихинской больницы начал работать новый рентген-аппарат, заменивший устаревшее аналоговое оборудование. Его закупка обошлась в 29 млн рублей и была проведена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем закупать современное цифровое оборудование в наши медорганизации. С начала года в больницы региона мы поставили уже 19 единиц тяжелого оборудования на общую сумму свыше 607 млн рублей, в том числе флюорографы, маммографы и рентген-аппараты», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Дайана Хусинова