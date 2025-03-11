В парках Каширы можно заняться дыхательной гимнастикой и другими видами спорта

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Еженедельно в парках Каширы проводятся различные мероприятия в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья».
Расписание включает активности для всех возрастных групп, создавая возможности для семейного отдыха, творчества и общения, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Мероприятия будут проходить с период с 10 по 16 марта.
Полный перечень событий округа представлен в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт».
Изменения в программе возможны в зависимости от погодных условий.
Возрастное ограничение: 0+.
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«Мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — сообщила директор городского парка Олеся Кожадей.
Полный перечень событий округа представлен в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт».
Изменения в программе возможны в зависимости от погодных условий.
Возрастное ограничение: 0+.
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Дайана Хусинова