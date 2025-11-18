Дубна и Королёв останутся наукоградами ещё минимум на 15 лет
Дубна и Королёв сохранят статус наукоградов России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Два подмосковных города функционируют в статусе наукоградов с 2001 года. Нынешнее постановление правительства продлило этот статус на 15 лет – до 2040 года.
«В Московской области расположено семь из 12 российских наукоградов, что подтверждает огромный научно-технический потенциал региона. Один из главных критериев наукограда – объём производства товаров и услуг научно-производственного комплекса города не менее 50% от общего объёма произведённых на его территории товаров. И Дубна, и Королёв полностью соответствуют этому критерию», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Дубна – один из ведущих российских научных центров в сфере ядерной физики. Там также сосредоточены научно-производственные предприятия в области машиностроения, авиастроения, других отраслях промышленности. В городе действует особая экономическая зона техников-внедренческого типа «Дубна». Её резидентами уже стали около 160 компаний.
Королёв – крупный центр ракетостроения и авиакосмических разработок. Там активно развивают инфраструктуру для наукоёмкой промышленности. В наукограде расположен технопарк.
Сохранение статуса наукоградов позволит Дубне и Королёву получать федеральное финансирование на развитие научно-производственных комплексов и необходимой для их работы инфраструктуры.