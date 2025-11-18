Дубна и Королёв останутся наукоградами ещё минимум на 15 лет

18 ноября 2025, 14:37

оригинал Фото: Мининвест МО

Дубна и Королёв сохранят статус наукоградов России. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.





Два подмосковных города функционируют в статусе наукоградов с 2001 года. Нынешнее постановление правительства продлило этот статус на 15 лет – до 2040 года.

«В Московской области расположено семь из 12 российских наукоградов, что подтверждает огромный научно-технический потенциал региона. Один из главных критериев наукограда – объём производства товаров и услуг научно-производственного комплекса города не менее 50% от общего объёма произведённых на его территории товаров. И Дубна, и Королёв полностью соответствуют этому критерию», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.