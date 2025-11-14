В Подмосковье запустили серийное производство лифтов повышенной надёжности

14 ноября 2025, 17:30

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На Серпуховском лифтостроительном заводе стартовало серийное производство кабин на ременном приводе. Это стало частью программы технологического обновления СЛЗ, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Такие кабины должны заменить традиционные – на стальных канатах. Это обеспечит повышенную надёжность, комфорт и гибкость проектирования лифтовых установок.



В основе конструкции – тяговые ремни из высокопрочного полиуретана. Они отличаются длительным сроком службы и не требуют регулярной смазки. Встроенные блоки контроля позволяют отслеживать износ и повреждения ремней. Если будут обнаружены отклонения, система автоматически блокирует движение лифта.

«Одно из главных преимуществ лифтов на тяговых ремнях – компактность габаритов шахты. Благодаря уменьшенным размерам приводных механизмов и отсутствию крупногабаритного оборудования над шахтой снижается высота верхнего этажа. Это позволяет оптимизировать архитектурное пространство», – пояснил гендиректор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов.