Подмосковная компания запустила производство импортозамещающего пластыря
Работающая в особой экономической зоне «Дубна» компания «Эверс» начала выпускать пластырь для фиксации катетеров. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания работает на территории подмосковной ОЭЗ с 2018 года. За это время она построила собственный завод, наладив производство медицинских изделий.
«На сегодня в проект инвестировали более 390 млн рублей. Мощности компании позволяют производить более 70 млн единиц продукции в год. На предприятии «Эверс» трудятся более 30 человек», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В этом году компания получила регистрационное удостоверение на производство импортозамещающего медицинского изделия – пластыря для фиксации канюль и катетеров. Этот продукт востребован в медучреждениях. Он представляет собой комбинированное изделие из фиксирующей прозрачной полиуретановой основы и рамки из силиконизированной бумаги. Преимущество пластыря – в том, что он оснащён бумажной полоской с клеевым слоем для указания времени установки катетера.
В ближайшее время выпуск изделий составит несколько десятков тысяч штук.
Также компания производит гидрогелевые средства из хитозана собственной разработки. Их используют для экстренной помощи, помощи в полевых условиях, в хирургических, паллиативных и ожоговых отделениях больниц по всей стране. С начала года «Эверс» выпустил без малого 2 млн единиц этой продукции.