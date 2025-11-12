Подмосковная компания запустила производство импортозамещающего пластыря

12 ноября 2025, 17:19

оригинал Фото: компания «Эверс»

Работающая в особой экономической зоне «Дубна» компания «Эверс» начала выпускать пластырь для фиксации катетеров. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания работает на территории подмосковной ОЭЗ с 2018 года. За это время она построила собственный завод, наладив производство медицинских изделий.

«На сегодня в проект инвестировали более 390 млн рублей. Мощности компании позволяют производить более 70 млн единиц продукции в год. На предприятии «Эверс» трудятся более 30 человек», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.