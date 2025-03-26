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Дубна полностью подготовилась к возможным паводкам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне все профильные службы приведены в готовность к возможным подтоплениям. Приняты первые меры по их профилактике, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы немного сбросили уровень воды в Волге. Дожди, которые нам обещают, скажутся положительно. Мы наберём необходимый уровень для навигации. Думаю, что в этом году пройдём паводок без каких-то серьёзных угроз и последствий», – заявил замглавы наукограда Владимир Потапенко.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Коммунальщики следят за состоянием Северной и Южной канав, регулярно очищают их от бобровых плотин. На связи с администрацией для контроля паводковой ситуации всегда находятся представители ОЭЗ «Дубна», Канала имени Москвы, дежурной службы Угличского водохранилища.
«Все службы готовы. Если мы увидим, что паводок набрал силу, и уровень воды критический, объедем территории возможного подтопления и дадим инструкции. Проинформируем жителей, куда они могут обратиться», – заверил глава Дубны Максим Тихомиров.
Помимо этого, регулярно проводится мониторинг состояния зон возможного подтопления. Это территории СНТ «Заря-1» и «Заря-2», особой экономической зоны «Дубна», «Ривер Клаба» и ул. Спортивная. Сейчас паводок им не угрожает.

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#подтопление
Названы площадки проведения Московского областного чемпионата «Абилимпикс»
26 марта 2025, 14:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области с 31 марта по 11 апреля проведут региональный чемпионат «Абилимпикс». Он пройдёт при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети, сообщили организаторы.
«Абилимпикс – это конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья. Главными площадками станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж и Электростальский колледж».

В чемпионате примут участие более тысячи конкурсантов по 69 компетенциям: «Веб-дизайн», «Декоративно-прикладное искусство», «Исполнительское мастерство» и другие. Соревнования пройдут в трёх категориях – «школьники», «студенты» и «специалисты».

В этом году в список компетенций включены новые направления: «Техник-протезист», «Специалист по типовым решениям 1С» и «Художник по гриму».

Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России. За 11 лет оно стало крупнейшим в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Организаторы чемпионата – Минобразования Московской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

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Крупный воспитательно-образовательный комплекс в Котельниках построят к 1 сентября
26 марта 2025, 13:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Котельниках к 1 сентября 2026 года построят воспитательно-образовательный комплекс на 2,5 тыс. мест. Строительство началось в апреле прошлого года, сейчас его готовность составляет 35%. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы.
«В Котельниках высокая плотность населения. 1 сентября прошлого года мы сдали здесь большую школу, а в 2026-м должны ввести ещё более крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 2,5 тыс. детей дошкольного и школьного возраста. Главная задача при запуске таких объектов – наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года», – сказал Воробьёв.
В четырехэтажном здании будет школа на 2,1 тыс. учеников, а также детсад на 350 малышей. Комплекс возводят в мкр. Опытное поле, где есть потребность в образовательных учреждениях. Ближайшая к микрорайону СОШ №3 перегружена, в ней не хватает кабинетов и общественных пространств. Жители просили новую школу, чтобы ребята могли учиться в комфортных условиях.

Сейчас на стройплощадке находятся 200 рабочих и девять единиц техники.
«Всего в этом году построим в Подмосковье 17 школ и 10 садов. Кроме того, в каждом округе у нас реализуется президентская программа капремонта. В работе сейчас 132 учреждения образования. В 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные – в следующем. А на 2026 год в программу заявлено свыше 150 объектов», – уточнил губернатор.
Он добавил, что сейчас в Подмосковье стали строить меньше учебных заведений. Акцент делается на капитальном ремонте.

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#губернатор
#строительство
#котельники
#образование
#школа
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Репродуктивную диспансеризацию прошли уже 200 тыс. жителей Подмосковья
26 марта 2025, 11:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Репродуктивную диспансеризацию в Московской области прошли уже почти 200 тыс. человек. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Пройти репродуктивную диспансеризацию могут жители региона в возрасте от 18 до 49 лет. Это важно при планировании будущей беременности не только для женщин, но и для мужчин. Пройти диагностику в регионе можно бесплатно, по полису ОМС. Всего с начала года в Подмосковье репродуктивную диспансеризацию прошли почти 200 тыс. человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Пройти репродуктивную диспансеризацию можно в поликлинике по месту прикрепления. ​

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#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#диспансеризация
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Врачи Центра Рошаля прооперировали юного горнолыжника со сложным переломом
26 марта 2025, 11:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске прооперировали подростка, сломавшего локтевую кость во время катания на горнолыжном курорте. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 17-летний юноша, получивший сложный оскольчатый перелом локтевого отростка на горнолыжном курорте в Сочи. На месте ему оказали первичную медицинскую помощь, наложили гипс. Однако, из-за сложности перелома пациенту рекомендовали по прибытию обратиться в Московскую область для оперативного лечения. Врачи ДКЦ подобрали оптимальную конструкцию для остеосинтеза и выполнили хирургическое вмешательство.
«Операция длилась около часа. Мы получили доступ к сломанной кости и восстановили правильные анатомические взаимоотношения в суставе, сопоставив все костные отломки. Их зафиксировали в правильном положении металлической пластиной», – сказал заведующий травматологии и ортопедии №2 ДКЦ Алексей Иванов.
Сейчас подросток выписан. После полного восстановления он сможет пользоваться рукой без ограничений, а пластину через полгода удалят.

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#операция
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Подмосковные умные сервисы начали помогать социальным предприятиям
26 марта 2025, 11:17

Фото: iStock / AntonioGuillem

На подмосковном портале госуслуг упростили подачу заявок на получение статуса социальных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В электронной форме услуги появились умные сервисы. Один из них автоматически находит ранее поданное, но пока не рассмотренное заявление. Другой по ИНН проверяет регистрацию субъекта малого и среднего бизнеса в Подмосковье. Предварительная проверка выявляет несоответствия на ранних этапах подачи заявки. Это помогает сократить количество отказов в предоставлении услуги», – разъяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Как отметили в министерстве, статус «Социальное предприятие» для малого и среднего бизнеса предоставляет доступ к различным мерам поддержки, в том числе к грантам и помощи в продвижении продукции. Получить такой статус могут юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие с социально уязвимыми категориями граждан, а также предприятия, где трудятся социально незащищённые лица или те, которые занимаются социально значимой деятельностью в области образования, медицины и культуры.

Статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно.

Услуга «Признание субъекта МСП социальным предприятием» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса».

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