Дубна полностью подготовилась к возможным паводкам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне все профильные службы приведены в готовность к возможным подтоплениям. Приняты первые меры по их профилактике, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы немного сбросили уровень воды в Волге. Дожди, которые нам обещают, скажутся положительно. Мы наберём необходимый уровень для навигации. Думаю, что в этом году пройдём паводок без каких-то серьёзных угроз и последствий», – заявил замглавы наукограда Владимир Потапенко.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Коммунальщики следят за состоянием Северной и Южной канав, регулярно очищают их от бобровых плотин. На связи с администрацией для контроля паводковой ситуации всегда находятся представители ОЭЗ «Дубна», Канала имени Москвы, дежурной службы Угличского водохранилища.
«Все службы готовы. Если мы увидим, что паводок набрал силу, и уровень воды критический, объедем территории возможного подтопления и дадим инструкции. Проинформируем жителей, куда они могут обратиться», – заверил глава Дубны Максим Тихомиров.Помимо этого, регулярно проводится мониторинг состояния зон возможного подтопления. Это территории СНТ «Заря-1» и «Заря-2», особой экономической зоны «Дубна», «Ривер Клаба» и ул. Спортивная. Сейчас паводок им не угрожает.
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