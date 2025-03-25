Юные футболисты школы «Абсолют» стали чемпионами международного турнира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
В возрастной категории 2011–2013 г.р. юные спортсмены встретились с командами из Индии, Германии и Африки. Футболисты школы «Абсолют» продемонстрировали безупречную игру, одержав пять побед подряд: три — на групповом этапе, а затем в полуфинале и финале.
В решающем матче они уверенно обыграли соперников из Камеруна со счётом 2:0, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Капитан команды Алексей Наимов был признан «Самым ценным игроком турнира». В прошлом году эти ребята заняли второе место, а теперь доказали своё мастерство, завоевав чемпионский титул.
Фестиваль «Под флагом добра» проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и направлен на популяризацию массового спорта. Его цели полностью соответствуют задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
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Капитан команды Алексей Наимов был признан «Самым ценным игроком турнира». В прошлом году эти ребята заняли второе место, а теперь доказали своё мастерство, завоевав чемпионский титул.
Фестиваль «Под флагом добра» проходит в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и направлен на популяризацию массового спорта. Его цели полностью соответствуют задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
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Дайана Хусинова