В университете «Дубна» открылась выставка фотографий из архива Совинформбюро

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В университете «Дубна» в преддверии Дня Победы открыли выставку фотографий «Освобождение. Пусть к Победе. Тыл». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В экспозицию вошла уникальная подборка кадров из архивов прямого наследника «Совинформбюро» – медиагруппы «Россия сегодня». На них запечатлены рабочие, которые трудились на благо фронта – такие же студенты, как и те, кто сейчас учится в наукограде.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В день открытия студенты ознакомились с экспонатами выставки на авторской экскурсии. Затем её увидят и другие учащиеся Дубны.
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«В центре внимания проекта – простые люди, их жизни, их вклад, то, на чём стоит понятие «освобождение», – пояснила начальник управления проектов в области образования и социальной сферы МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина.За два года работы проект охватил 30 регионов России. Для каждой площадке подбираются свои фото. На выставке в Дубне организаторы старались показать события, похожие на те, которые происходили в городе во время войны. Дело в том, что на территории будущего наукограда тогда снимать было нельзя, и кадры сделали в соседних областях.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В день открытия студенты ознакомились с экспонатами выставки на авторской экскурсии. Затем её увидят и другие учащиеся Дубны.
«Знаю, что студенты нашей страны были одними из инициаторов этого мультимедийного проекта. Поэтому выставка «Освобождение. Путь к Победе. Тыл» открылась в Дубне именно на базе университета и нашла большой отклик у учащихся. Спасибо медиагруппе «Россия сегодня», Президентскому фонду культурных инициатив и дубненским краеведам за создание этой выставки. Важно, что наша молодёжь может прикоснуться к истории страны», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Уникальные изображения всех, кто приближал Победу, можно будет увидеть университете несколько недель.
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Лора Луганская