Дубна получила машину со всем необходимым для аварийно-восстановительных работ
Ресурсоснабжающая организация в Дубне получила «ГАЗель», оснащённую оборудованием для аварийно-восстановительных работ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.
Новым автомобилем будет пользоваться «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» от Министерства ЖКХ Московской области. Как говорят специалисты, это настоящая выездная мастерская.
«Машина оборудована так, что может приехать на место аварии, и больше ни за каким оборудованием посылать не надо, так как в автомобиле есть всё необходимое», – отметил директор организации Сергей Трушин.
Главное в машине – содержимое грузового отсека: бензиновые генератор и мотопомпа, сварочный аппарат, осветительные вышки с прожекторами для работы в темноте и многое другое.
«В этом году получаем большую поддержку от МинЖКХ региона и нашего губернатора. Это уже третья машина, которую передали в Дубну», – отметил глава наукограда Максим ТихомировРанее министерство в рамках программы технического перевооружения ресурсоснабжающих организаций выделило Дубне каналопромывочный автомобиль и илосос. Эти машины на базе КАМАЗа помогают обслуживать коммунальные сети и предотвращать аварии в системе водоотведения. С помощью новой техники бригады смогут оперативно устранять засоры и поддерживать коммунальную инфраструктуру в рабочем состоянии.