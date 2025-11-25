Дубна получила машину со всем необходимым для аварийно-восстановительных работ

25 ноября 2025, 20:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Ресурсоснабжающая организация в Дубне получила «ГАЗель», оснащённую оборудованием для аварийно-восстановительных работ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации наукограда.





Новым автомобилем будет пользоваться «Производственно-техническое объединение городского хозяйства» от Министерства ЖКХ Московской области. Как говорят специалисты, это настоящая выездная мастерская.

«Машина оборудована так, что может приехать на место аварии, и больше ни за каким оборудованием посылать не надо, так как в автомобиле есть всё необходимое», – отметил директор организации Сергей Трушин.

«В этом году получаем большую поддержку от МинЖКХ региона и нашего губернатора. Это уже третья машина, которую передали в Дубну», – отметил глава наукограда Максим Тихомиров