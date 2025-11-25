В Дубне приступили к сносу аварийного деревянного здания магазина
Демонтаж одноэтажного деревянного здания, находящегося в аварийном состоянии, начался на Университетской улице в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Здание, расположенное рядом с территорией университета «Дубна» и жилыми домами, построили в начале 70-х годов ХХ века для нужд Волжского высшего военного строительного командного училища (ВВСКУ). Там располагался магазин и кафе.
«Общая площадь здания составляет около 420 квадратных метров. После расформирования ВВСКУ в 1993 году постройку забросили, и она начала разрушаться. Осмотр показал, что конструкции находятся в критическом состоянии и объект подлежит сносу», — говорится в сообщении.Демонтаж аварийной постройки планируется завершить до конца года.