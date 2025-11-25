В Дубне начали заселять последний дом нового Квартала 24
Квартал 24 в Дубне полностью застроен. На проспекте Боголюбова ввели в эксплуатацию последний дом №22, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
В 13-этажном здании – 208 квартир. В подвале имеются кладовки для жильцов. Снаружи расположены футбольное поле и детская площадка, а со стороны проспекта – вместительная парковка.
Ключи первым жильцам вручили глава Дубны Максим Тихомиров и замминистра жилищной политики Юлия Волощук, сопровождавшая строительный объект на всех этапах.
«Мы обратились к подрядчику с просьбой выполнить все обязательства: создать современную среду для детей и молодёжи, построить большое спортивное ядро. А поскольку дом расположен в самом сердце проспекта Боголюбова, важно было сделать и красивый фасад», – подчеркнул Тихомиров.В ходе церемонии вручения ключей все особо отметили, что застройщику удалось создать красивый и современный объект в заложенные проектом сроки.