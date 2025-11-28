Подмосковная Дубна создала расширенную программу адаптации для ветеранов СВО

28 ноября 2025, 14:19

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне наши бойцы и их семьи могут пройти диспансеризацию на особых условиях. В поликлинике специально назначенный сопровождающий помогает с маршрутом обследования, а врачи привлекают узких специалистов и используют методы, учитывающие травмы и ранения ветеранов, сообщили в Администрации городского округа Дубна.





Военнослужащие проходят обследования на современных аппаратах — делают электрокардиографию, флюорографию, УЗИ. Кроме того, им предлагают консультации медицинского психолога, так как посттравматические стрессовые расстройства у ветеранов можно встретить достаточно часто. Во время диспансеризации врачи назначают нужное лечение, реабилитацию или профилактические меры.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

Медики собирают полную информацию о здоровье каждого бойца, чтобы составить карту медицинского сопровождения и при необходимости назначить операцию или особое лечение.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна



«Наша задача создать в городе расширенную программу адаптации ветеранов СВО, которая включала бы и медицинское обслуживание, и программу трудоустройства, и психологическую поддержку», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

