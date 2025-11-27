В подмосковном Раменском обновляют отдел соцподдержки семей бойцов СВО

27 ноября 2025, 17:39

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском округе продолжают ремонт помещений, где разместят отделение пенсионного обеспечения и социальной поддержки семей участников специальной военной операции. Объект расположен по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича, д. 3, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.





Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил ход работ и отметил значимость комфортных условий для посетителей. Косметический ремонт охватывает 11 помещений общей площадью 244 м². Рабочие меняют напольное покрытие, выравнивают и окрашивают стены, чтобы создать светлое и приятное пространство. Также частично обновляют электропроводку и освещение.



​Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа



«Важно, чтобы наши защитники и их семьи получали всю необходимую поддержку в максимально комфортных условиях», — подчеркнул глава.