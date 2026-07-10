Две команды из Подмосковья победили на конкурсе «Это у нас семейное»

10 июля 2026, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели 8 июля — в День семьи, любви и верности. Победителями стали 60 команд из разных регионов страны, в том числе две — из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Победителей поздравили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и зампред правительства России Татьяна Голикова.





«Крепкая семья — это абсолютный приоритет и главная ценность для всех 194 народов, живущих в нашей стране, это её незыблемая опора. (…) Во втором сезоне конкурса приняли участие 726 тысяч человек: около 200 тысяч семей. Мы поражались масштабам проекта еще два года назад, но второй сезон побил рекорды первого почти на четверть», — отметила Голикова.