Две команды из Подмосковья победили на конкурсе «Это у нас семейное»
Итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвели 8 июля — в День семьи, любви и верности. Победителями стали 60 команд из разных регионов страны, в том числе две — из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Победителей поздравили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и зампред правительства России Татьяна Голикова.
«Крепкая семья — это абсолютный приоритет и главная ценность для всех 194 народов, живущих в нашей стране, это её незыблемая опора. (…) Во втором сезоне конкурса приняли участие 726 тысяч человек: около 200 тысяч семей. Мы поражались масштабам проекта еще два года назад, но второй сезон побил рекорды первого почти на четверть», — отметила Голикова.В финале встретились 328 семейных команд. Все они получили призы — путешествия по стране. А 60 победителей стали обладателями сертификатов на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. От Подмосковья главные награды получили семья Багирян-Зубенко и Купцовых-Белоножкиных.