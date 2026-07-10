В Павловском Посаде выставили на торги подряд на второй этап благоустройства парка
Второй этап благоустройства парка на месте снесённого ДК Потапова планируют провести в Павловском Посаде. Подряд на работы выставили на открытые электронные торг. О этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет благоустроить территорию площадью около 9,35 гектара. Завершить работы планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 258 миллионов 572 тысячи 503 рубля 47 копеек. Заявки принимаются до 21 июля. Работы будут проводиться по программе «Формирование современной комфортной городской среды», финансирование предусмотрено из областного и окружного бюджетов.