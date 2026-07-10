В Павловском Посаде выставили на торги подряд на второй этап благоустройства парка

10 июля 2026, 10:10

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Второй этап благоустройства парка на месте снесённого ДК Потапова планируют провести в Павловском Посаде. Подряд на работы выставили на открытые электронные торг. О этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет благоустроить территорию площадью около 9,35 гектара. Завершить работы планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.