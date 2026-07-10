В Луховицах проведут реконструкцию ВЗУ №2
Водозаборный узел №2 планируют реконструировать в Луховицах. Подряд на выполнение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать ВЗУ №2, расположенный по адресу: Луховицы, улица Куйбышева, дом №92б. В результате реконструкции мощность водозаборного узла должна увеличится до 11 340 кубометров в сутки», — говорится в сообщении.Завершить работы нужно в 2028 году.
Начальная цена лота составляет 437 миллионов 805 тысяч рублей. Заявки принимаются до 20 июля.