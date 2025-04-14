«Две пятёрочки – хорошая цифра»: Путин поздравил Воробьёва с юбилеем

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Алексей Даничев)
Владимир Путин поздравил с юбилеем губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Президент провёл совещание с членами правительства.
«Сегодня имел возможность и удовольствие поздравить Андрея Юрьевича Воробьёва с днём рождения. Андрей Юрьевич, хочу сделать это ещё раз публично, воспользоваться нашим совещанием. От всех коллег ещё раз желаю вам всего самого доброго. Две пятёрочки – очень хорошая цифра. Мы вас все поздравляем. Спасибо вам за работу и желаем вам успеха», – сказал глава государства.В рамках совещания дан старт работе нового производственного цеха по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов на ООО «МолоПак» в подмосковном Чехове.
14 апреля Воробьёв отмечает свой 55-й день рождения.
Читайте также:
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв празднует юбилей
В Подмосковье открыли Всероссийскую «Вахту памяти - 2025»
На подмосковной акции «День добрых дел» собрали 20 тонн гуманитарных грузов
Лора Луганская