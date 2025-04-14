Губернатор Московской области Андрей Воробьёв празднует юбилей

Андрей Воробьев (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
14 апреля глава Подмосковья Андрей Воробьев отмечает свой 55-й день рождения.
Благодаря усилиям губернатора, в регионе эффективно функционируют механизмы обратной связи с населением, а также реализуются масштабные программы по строительству и ремонту дорог, медицинских учреждений, школ и детских садов.
Коллектив «Радио 1» от всей души поздравляет главу Московской области с юбилеем и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях!
Неустанный труд, преданность делу и глубокое понимание нужд жителей Подмосковья вызывают искреннее уважение. Под руководством Андрея Воробьева Московская область активно развивается, реализуются масштабные проекты в экономике, социальной сфере, инфраструктуре и благоустройстве.
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Коллектив «Радио 1» от всей души поздравляет главу Московской области с юбилеем и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях!
Неустанный труд, преданность делу и глубокое понимание нужд жителей Подмосковья вызывают искреннее уважение. Под руководством Андрея Воробьева Московская область активно развивается, реализуются масштабные проекты в экономике, социальной сфере, инфраструктуре и благоустройстве.
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Анастасия Хохлова