В Подмосковье открыли Всероссийскую «Вахту памяти - 2025»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Церемония открытия Всероссийской «Вахты памяти-2025» состоялась в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. «Вахту памяти-2025» организовало Минобороны России совместно с правительством Подмосковья, Общероссийским движением «Поисковое движение России» по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и Фондом содействия нацпроектам.
«Я хочу поблагодарить наших поисковиков за их титанический труд - за то, что вы приносите мир и спокойствие в семьи и, конечно, за то, что вовлекаете в это наших ребят. Отдельное спасибо всем мальчишкам и девчонкам, которые, несмотря на свой юный возраст, занимаются такой серьезной и важной работой. Всем удачи, в добрый путь», — произнесла министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.Министр наградила особо отличившихся участников поисковых отрядов. Для присутствующих организовали экскурсию по парку «Патриот». На сегодняшний день в Подмосковье 113 действующих поисковых отрядов и 12 поисковых объединений.
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