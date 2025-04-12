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В Подмосковье открыли Всероссийскую «Вахту памяти - 2025»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Церемония открытия Всероссийской «Вахты памяти-2025» состоялась в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. «Вахту памяти-2025» организовало Минобороны России совместно с правительством Подмосковья, Общероссийским движением «Поисковое движение России» по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и Фондом содействия нацпроектам.
«Я хочу поблагодарить наших поисковиков за их титанический труд - за то, что вы приносите мир и спокойствие в семьи и, конечно, за то, что вовлекаете в это наших ребят. Отдельное спасибо всем мальчишкам и девчонкам, которые, несмотря на свой юный возраст, занимаются такой серьезной и важной работой. Всем удачи, в добрый путь», — произнесла министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Министр наградила особо отличившихся участников поисковых отрядов. Для присутствующих организовали экскурсию по парку «Патриот». На сегодняшний день в Подмосковье 113 действующих поисковых отрядов и 12 поисковых объединений.

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#россия
#подмосковье
#новости
#мероприятия
В Люберцах на выборах в окружной Совет депутатов начали работать 196 избирательных участков
12 апреля 2025, 09:58

Фото: iStock/ bizoo_n

В Люберцах в 8.00 утра начали работать участки для голосования. Выборы в Совет депутатов муниципалитета помогут сформировать новый представительный орган власти после объединения городских округов Дзержинский и Люберцы, которое произошло в конце 2024 года, проинформировало издание Regions.ru.
«В городском округе Люберцы выборы в Совет депутатов будут организованы на 196 избирательных участках», — подчеркнул председатель Территориальной избирательной комиссии города Люберцы Анатолий Трубников.

Территорию округа разделили на восемь избирательных округов, где зарегистрировано практически 315 тысяч избирателей. Отмечалось, что жителям доступно несколько форм голосования: можно прийти на избирательный участок по месту жительства, отдать свой голос на дому или в медучреждениях (для тех, кто находится на лечении, или в случае иных уважительных причин).

Ранее сообщалось, что более 20 информационных щитов установили на железнодорожных станциях и у пешеходных переходов через пути в Московской области с начала текущего года.

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#выборы
#люберцы
#голосование
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Стартовал приём документов на награждение Знаком «За защиту прав человека в Подмосковье»
Стартовал приём документов на Знак «За защиту прав человека в Подмосковье»
11 апреля 2025, 22:52

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В Подмосковье начали принимать документы от претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Приём организовал аппарат уполномоченного по правам человека в регионе Ирины Фаевской.
С ходатайством о награждении сотрудников могут обратиться руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители предприятий и организаций, работающих в Подмосковье.
«Каждый год в День защиты прав человека мы чествуем неравнодушных людей, которые не жалеют времени и сил для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. К нашей радости, отзывчивых людей много. Они разных профессий и разного возраста, но их объединяет доброе сердце»,
– поделилась Фаевская.
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Принять участие в отборе могут граждане, ведущие активную и плодотворную общественную деятельность по защите прав и свобод человека; безвозмездно помогающие нуждающимся; занимающиеся правовым просвещением граждан.

Для участия нужно направить ходатайство о награждении и необходимые документы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А. либо по электронной почте upchmo@mosreg.ru.

К рассмотрению принимаются документы, поступившие не позднее 1 ноября текущего года. Узнать все подробности, а также скачать формы для заполнения можно по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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В Истре построят производство сыров с плесенью за 163 млн рублей
11 апреля 2025, 22:50

Фото: iStock / Melisa Cabal

В муниципальном округе Истра появится цех по производству сыров с плесенью. Разрешение на строительство получило ООО «ФЕРМЕР ОЛЕГ СИРОТА», рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Для реализации проекта планируется привлечь инвестиций на 163 млн рублей.
«В 2023 году в рамках программы «Земля за 1 рубль» предприятие начало реализацию проекта по строительству сыроварни на земельном участке площадью 5 га. После выхода на проектную мощность цех ежегодно будет выпускать 342 тонны сыров с плесенью в год. Реализация проекта позволит создать около 20 рабочих мест», – отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.
Индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства зарегистрировал деятельность в 2014 году. По итогам прошлого года, выпущено более 1,3 тысяч тонн сыра, 45 тонн сливочного масла, 87,5 тонн творога, а также 3 тыс. банок сметаны, йогурта, ряженки и молока.

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Назван топ-5 социально значимых подмосковных проектов, получивших гранты
11 апреля 2025, 22:26

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

В Подмосковье определили пять НКО, которые лучше всех реализовали проекты, получившие грантовую поддержку Министерства информации и молодёжной политики региона и Фонда президентских грантов в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Московской области зарегистрировано более 10 тысяч НКО по таким направлениям, как культура и искусство, социальная защита, молодёжная политика. Каждая делает важные и добрые дела, которые развивают наш регион. Мы стараемся поддерживать наши НКО. Главная мера – наш совместный с Фондом президентских грантов. Конкурс проводится с 2021 года. В 2022-м субсидии на развитие гражданского общества в регионе получил 41 социально значимый проект. Всего было выделено более 70 млн рублей», – рассказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.
НКО, получившие субсидии, реализовывали свои проекты в течение двух лет. Среди них выделили топ-5 лучших.

Один из них – проект «Стратегия поиска работы. Социальный контракт – давайте разбираться вместе». Он направлен на обучение финансовой грамотности представителей незащищённых групп отцов. Это отцы-одиночки, отцы, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, отцы, у которых есть риски остаться без работы. Всего обучение прошли более 250 мужчин.

Среди получивших субсидию – проект «Акселератор проектов молодёжи «Безграничная молодёжь». Этот обучающий онлайн-ресурс нацелен на развитие предпринимательских навыков с учётом отечественной специфики ведения бизнеса в сферах IT, креативных индустрий и гостеприимства. Проект адресован молодёжи Подмосковья в возрасте 16-24 лет, в том числе с инвалидностью. По итогам реализации проекта обучение прошли более 200 ребят.

Другой яркой инициативой стал проект «Открывая музей» – обеспечение доступности культурного достояния и повышение уровня культурного просвещения молодёжи». В рамках него было создано виртуальное пространство для Единого музейного портала Московской области, а также музея-заповедника Петра Чайковского и Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея. Заходя на сайт, пользователь мог отправится в виртуальный тур по музею.

Среди победителей также проект «Региональный образовательный центр неформального образования», разработанный командой волонтёров Подмосковья. За время реализации проекта подготовлено 120 «Тренеров неформального образования». После обучения тренеры провели более 72 образовательных тренингов и мастер-классов в городах региона.

В топ-5 вошел проект Молодой Гвардии Единой России «НЕтеатральный двор». Это образовательно-просветительская площадка по поддержке непрофессиональных актёров Орехово-Зуева. Всего команда собрала порядка 50 заявок на участие. Активисты провели четырёхмесячную школу театрального искусства с детьми разного возраста.

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#гранты
#конкурс
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В Подмосковье упростили заключение договоров с тремя регоператорами на вывоз ТКО
11 апреля 2025, 22:10

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье стало проще заключать договор с региональными операторами Сергиево-Посадского, Каширского и Рузского кластеров.
Соответствующие услуги доступны для юрлиц на региональном портале госуслуг сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области.

«Сейчас услуга запущена на базе трёх региональных операторов. Цель – упростить процесс заключения договора и сократить административные процедуры. Теперь компании могут подписывать соглашения за пару кликов, что значительно экономит время. Механизм простой и прозрачный для бизнеса», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как пояснили в министерстве, срок предоставления услуги составляет 15 рабочих дней. Результат придёт в личный кабинет в виде электронного документа. В ведомстве также напомнили об обязанности заключить договор на оказание услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором. Нарушителям этого требования грозит штраф до 500 тыс. рублей.

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